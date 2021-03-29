اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة قناة السويس تنشر فيديو بدء تحرك السفينة الجانحة EVER GIVEN

الإثنين، 29 مارس 2021 03:28 م
هيئة قناة السويس تنشر فيديو بدء تحرك السفينة الجانحة EVER GIVEN تحرك السفينة الجانحة
كتب ـ محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت هيئة قناة السويس، مقطع فيديو جديد، قبل قليل، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذى يرصد بدء تحرك سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، إلى منطقة البحيرات تمهيدًا لاستئناف حركة الملاحة فى القناة.

وظهرت السفينة البنمية الجانحة EVER GIVEN، وهى تتحرك بينما تحيط بها القاطرات التى شاركت فى عملية التعويم على مدار الأيام الماضية، حيث جرت عمليات التعويم بواسطة 10 قاطرات عملاقة عملت من أربعة اتجاهات مختلفة، والتى انضمت لها أيضًا، القاطرة الهولندية APL GUARD، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة فى جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.

 

يأتى هذا بعدما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN  بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

وقال الفريق أسامة ربيع: "نحن نجحنا فى إنهاء أزمة السفينة قبل الوصول إلى السيناريو الثالث المطروح والمتمثل فى تفريع حمولة السفينة الجانحة"، موجها الشكر والتقدير للعاملين بالهيئة الذى قاموا بأداء واجبهم الوطنى على أكمل وجه.

1

 بدء تحرك السفينة الجانحة 

2

 تحرك السفينة الجانحة بقناة السويس

ووجه الفريق أسامة ربيع فى ختام تصريحاته الشكر لجميع الدول التى قدمت المساعدة فى تعويم السفينة البنمية الجانحة كالإمارات، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والصين واليونان وفرنسا.

3

تحرك السفينة الجانحة


قناة السويس

السفينة الجانحة

تعويم السفينة الجانحة

سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN

السفينة الجانحة

تعويم السفينة الجانحة

قناة السويس

EVER GIVEN

السفينة البنمية

سفينة قناة السويس

نجاح تعويم السفينة الجانحة

أسامة ربيع

نجاح تعويم السفينة البنمية

EVER GIVEN

مناورات تعويم السفينة الجانحة

شد السفينة الجانحة

إيفر جيفن

ايفر جيفن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحريك السفينة إيفير جيفن لمنطقة البحيرات تمهيدا لعودة الملاحة بالقناة

الإثنين، 29 مارس 2021 03:11 م

مجلس النواب يوجه التحية لرجال هيئة قناة السويس ويشيد بنجاح مصر فى تعويم السفينة الجانحة.. الأعضاء: أبلغ رد على المتربصين والمحنة كشفت الحاقدين.. وهبة الله العوضى تؤدى اليمين الدستورية خلفا للفريق كمال عامر

الإثنين، 29 مارس 2021 03:00 م

مهاب مميش: احتمال تعرض السفينة إيفر جيفن لبعض التلف فى الجزء الأمامى

الإثنين، 29 مارس 2021 02:49 م

لحظة جنوح سفينة قناة السويس.. محاكاة تفصيلية لأزمة الناقلة العملاقة إيفرجيفن.. لايف

الإثنين، 29 مارس 2021 02:08 م

احتفالات على السوشيال ميديا بتحريك السفينة الجانحة.. "سمينا وعدينا"

الإثنين، 29 مارس 2021 02:00 م

فنانو الوطن العربى يحتفون بنجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

الإثنين، 29 مارس 2021 01:52 م

نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس .. مركز المحاكاة بالقناة : جلبنا أحدث محاكى تدريب بالعالم لدعم 150 مرشدا.. ونجهز لدخول منظومة الخرائط الإلكترونية.. وقريبا نتسلم الكراكة مهاب مميش الأكبر بالشرق الأوسط

الإثنين، 29 مارس 2021 01:49 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة