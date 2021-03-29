مهاب مميش: احتمال تعرض السفينة إيفر جيفن لبعض التلف فى الجزء الأمامى

كتب محمد أحمد طنطاوى

أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لهيئة قناة السويس، أن السفينة ايفر جيفن ، التى تحمل العلم البنمى فى قناة السويس ، قد تكون تعرضت لبعض التلف فى الجزء الأمامى نتيجة الاصطدام بحافة القناة.

وأشار الفريق مميش لـ "اليوم السابع"، إلى أن السفينة إيفر جيفن، قد تجرى لها بعض عمليات الإصلاح والصيانة، في الجزء الأمامى، نتيجة ما تعرضت له خلال الاصطدام بحافة القناة.

من ناحية أخرى كشفت مصادر في هيئة قناة السويس أن شدة التيار في الجنوب التي تصل إلى 4 و5 عقدة في الوقت الراهن أدت إلى عودة السفينة في مكانها الأول مرة أخرى، موضحاً أن السفينة في الغالب أصابها عطل من الأمام ومحاطة بطبقة صخرية، قائلا على حد تعبيره:" المركب قاعدة في الصخر"، موضحاً أن هذه المنطقة من القناة تربتها صخرية حادة.

وأشار المصدر إلى أن أعمال التكريك مستمرة ومتواصلة، وسيتم استئناف أعمال القطر والجر لحين تحريك السفينة مرة أخرى، لافتا إلى أن أعلى مد قادم سيكون بعد الساعة 11:30 مساء، وسيكون هذا التوقيت مناسب لأعمال سحب المركب من جديد.

وكشف المصدر أن مؤخرة المركب تعمل بصورة عادية ومحرر تماماً، إلا أن المشكلة في مقدمة السفينة التي غالبا محاطة بطبقة صخرية، موضحاً أن خلخلة السفينة وحركتها بصورة مستمرة مؤشر إيجابى ويؤكد أنها ستتجاوب مع أعمال القطر التي تتم خلال الساعات المقبلة.

وفى الوقت الراهن تنتظر 367 سفينة الدخول إلى قناة السويس ضمن قوافل منتظمة، على خلفية جنوح ناقلة الحاويات العملاقة "ايفر جيفين" منذ الثلاثاء الماضي.