الفريق مهاب مميش: الملاحة ستعود لطبيعتها فى قناة السويس فى غضون أسبوع

كتب محمد عبد العظيم

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، إن السفينة الجانحة تم تعويمها فى الساعة الـ 4.30 صباحا في المد العالى، مشيرا إلى أن السفينة الآن في موقعها وتخضع للصيانة والكشف عليها بمعرفة مالك السفينة، وسيتم الإبحار بعد استكمال الفحص اليومى.

وأضاف الفريق مميش، خلال مداخلة هاتفية مع قناة العربية، أن السفينة الجانحة سوف تستكمل مسارها إلى هولندا فى غضون من يومين إلى 3 أيام، لافتا إلى أن القناة سوف تبدأ التعامل بشكل كامل مع السفن المحجوزة، وفق جدولة لتخريجها في شكل مجموعة حيث أكثر من 300 سفينة وصولا إلى استكمال عمل القناة بشكل كامل وفق المسار الطبيعى عن طريق قوافل سواء من اتجاه الشمال أو اتجاه الجنوب.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية: "أمامنا أسبوع للعودة إلى المعدلات الطبية للملاحة فى القناة بعد خروج السفن المحجوزة".