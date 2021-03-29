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مسئول سابق بقناة السويس: إدارة أزمة "السفينة الجانحة" تم باحترافية غير مسبوقة

الإثنين، 29 مارس 2021 11:22 ص
مسئول سابق بقناة السويس: إدارة أزمة "السفينة الجانحة" تم باحترافية غير مسبوقة صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

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هنأ اللواء بحرى محمود طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سابقا، الشعب المصرى بالنجاح فى تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEn، بجهود كللت بالنجاح وبأيدى مصرية خالصة، موضحا أن وقوع هذا الحادث جاء بسبب سوء الأحوال الجوية، إضافة إلى أسباب آخرى بشرية وفنية وهو ما سيظهر بشكل واضح ويحسم من خلال التحقيقات وستكون متسمة بالشفافية وعلى الملأ أمام الجميع.

وأشار نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سابقا، إلى أن قناة السويس تتمتع ببنية أساسية مؤمنة وعالية الجودة، منوها إلى أن هناك ما يقرب من 12 سفينة مرت قبل سفينه الحاويات الجانحه فى نفس اليوم وبنفس الظروف الجوية منها ما كان أكبر منها، وكان هناك سفينه مرت أيضا من الاتجاه الآخر وهو ما يدلل على أن الإدارة والبنية الأساسية للقناة فى وضع جيد.

وأوضح اللواء بحرى محمود طه، خلال مداخلة هاتفية له على قناة اكسترا نيوز، أن هذا الحادث أظهر بطريقة عملية أهمية قناة السويس عالميا فى جميع المجالات وعلى المستوى الاستراتيجى، حتى أن هناك قوات تأثرت بتعطلها فى المجال العسكرى،مشيرا إلى أن إدارة الأزمة تمت على أعلى مستوى وعلى الرغم من المفاجأة إلا أن الإدارة التى تمت كانت بشكل جيد للغاية .

  وشدد نائب رئيس الهيئه الاقتصادية لقناة السويس سابقا، على أن أعمال التكريك تحت السفينه لأول مرة تستخدم وهو ما يظهر الحرفية العالية فى تناول هذا الحادث، موضحا أن الشركة المالكة أتت بخبراء كعنصر مراقبة على الإجراءات ولتفادى دفع مبلغ أكبر فى التأمين وإن كانوا قد وجدوا أى قصور كانوا أعلنوا ذلك ، موجها الشكر للعاملين بالهيئة الذى قاموا بأداء واجبهم الوطنى على أكمل وجه، والتعهد بالعمل ليلا نهارا حتى انتهاء التكدس القائم حاليا من السفن المتوقفة والتى يقدر عددها بـ356 سفينة، وعودة الحركة الملاحه لطبيعتها.

 

 


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