اليوم السابع
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كيف تتخلص من التدخين ببعض الأطعمة من منزلك.. تناول الحليب والبرتقال

الإثنين، 29 مارس 2021 08:30 ص
كيف تتخلص من التدخين ببعض الأطعمة من منزلك.. تناول الحليب والبرتقال أطعمة منزلية سيساعدك على الإقلاع عن التدخين
كتب - محمود جلال

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يعتبر تدخين السجائر من أكثر العادات التى تدمر الصحة، ومن الصعب التغلب على ذلك، إلا أن بعض الأطعمة المنزلية قد تساعدك فى التخلص من هذه العادة السيئة ، فما عليك إلا أن  تتخذ القرار بالتوقف عن التدخين،  وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فيتامين سي

من أطعمة ومشروبات فيتامين سي مفيدة للجسم هما البرتقال، اليوسفي، الجوافة، الليمون ، الكزبرة، النعناع، فهذا يحسن براعم التذوق ويقلل من الرغبة في التدخين.

الحليب

وجدت دراسة حديثة من الصحة العامة أنه عندما تشرب كوبا من الحليب، فإنه يقلل من الرغبة في التدخين، أليس من المثير للاهتمام معرفة ذلك، على سبيل مثال "استهلك كوبين من الحليب يوميًا، الذى يساعدك على التوقف عن التدخين، حيث يحتوي الحليب أيضًا على مادة التربتوفان التي تساعد في تحسين مزاجك.

شاي مانع للتدخين

يساعد شاي الايورفيدا في الانسحاب من النيكوتين، لتحضير هذا الشاي، اخلطي أجزاء متساوية من الجاتمانسي والبابونج والبراهمي،  خذ  ملعقة صغيرة من هذا الخليط في كوب من الماء الساخن واشربه ببطء لتقليل الرغبة الشديدة في التدخين، كمانه يعمل على طرد السموم من الجسم، ويقلل التوترايضا.

شاى
شاى

 


الإقلاع عن التدخين

طرق الإقلاع عن التدخين

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الصحة

اطعمة تساعد فى الاقلاع عن التدخين

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