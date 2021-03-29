صحة كفر الشيخ: استفادة 171 ألف مواطن ومواطنة من 3 مبادرات وحملات طبية

كفر الشيخ - محمد سليمان

كشفت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عن أعداد المستفيدين من أبناء محافظة كفر الشيخ من الحملات الطبية المتعددة والمبادرات والتى تجوب مدن وقرى المحافظة، مؤكدة أنه تم فحص 97074 حالة ضمن مبادرة السمعيات لتوفير الرعاية الصحية للأطفال حديثى الولادة بكفر الشيخ، مشيراً إلى أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة ، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبى على 1175 طفل خلال الأسبوع الماضى ووصل إجمالى الحالات من بداية المبادرة إلى 97074 طفل .

وأضافت وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع "، أنه تم فحص 25643 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان ، منذ انطلاق المبادرة فى الخامس من شهر نوفمبر الماضى حتى الأسبوع الجاري.

وقالت سلام، إن عدد المستفيدات من خدمات حملة تحت شعار "حقك تنظيمي" 48260 سيدة على مستوى محافظة كفر الشيخ ، منهن 23255سيدة حصلت على وسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الامبلانون ، كما حصلت 25005 سيدة على خدمات الصحة الإنجابية من تنظيم أسرة وسونار ومتابعة حمل وكشف نساء وتوليد.

وأضافت سلام، أن الحملة شارك فيها 286عيادة تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية، كما شاركت فى الحملة 14 عيادة متنقلة، وعدد الفرق الطبية المشاركة فى الحملة 148 طبيباً و502 ممرضة و614 رائدة ريفية.