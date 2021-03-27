غرفة الجيزة التجارية تبحث مع الملحق التجارى لأوكرانيا زيادة التبادل التجارى

محمد إمبابى : السوق الأوكرانى فرصة طيبة للتصدير وحجم التبادل التجارى وصل لاكثر من 2.5 مليار دولار سنويا

اجتمع محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة مع ايجور ديدينكو الملحق التجارى للسفارة الأوكرانية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل زيادة التبادل التجارى بين أعضاء الغرفة والمستثمرين فى أوكرانيا، يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به الغرفة لفتح أسواق جديدة أمام أعضاء الجمعية العمومية للغرفة سواء عربيا أو أوروبيا أو افريقيا.

وقال محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الاجتماع مع الملحق التجارى الأوكرانى جاء فى إطار لبحث زيادة مجالات التبادل التجارى فى القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الأوكرانية تشملها العديد من المجالات لعل أبرزها قطاع السياحة، قطاع المنتجات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح إمبابى فى بيان للغرفة أنه تم الاتفاق على تبادل البيانات الخاصة باحتياجات السوق الأوكرانى لتوفيرها أمام أعضاء الجمعية العمومية للغرفة لتوفير فرص للتصدير، مشيرا إلى أنه حجم التبادل التجارى بين البلدين اكثر من 2.5 مليار دولار، وأن التوقعات كانت تشير إلى مضاعفة هذا الرقم خلال العام الجارى إلا أن أزمة كورونا أثرت على زيادة حجم التبادل التجاري.

ومن جانبه أبدى ايجور ديدينكو الملحق التجارى بالسفارة الأوكرانية ترحيبه بالتعاون مع الغرفة، مشيرا إلى أن غرفة الجيزة تضم عدد كبير من المصدرين والمستثمرين القادرين على زيادة حجم التبادل التجارى وإقامة شراكات مع نظرائهم فى أوكرانيا.