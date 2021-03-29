سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 29-3-2021

كتب إسلام سعيد

ننشر تفاصيل مستجدات وتطورات سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجل الذهب 762 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي والأكثر تداولا ومبيعا في السوق المصري.



أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار الذهب 21 يسجل 762 جنيها للجرام.

عيار الذهب 18 يسجل 653 جنيها للجرام.

عيار الذهب 24 يسجل 871 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6104 جنيها للجرام.

متوسط أونصة الذهب 1725 دولار.

سعر الذهب في مصر ، ضمن الخدمات المقدمة من اليوم السابع، بشكل يومي، وتشمل تحديث للأسعار بصورة دائمة وفق المتغيرات الخاصة بسعر المعدن الأصفر على المستوى العالمي، وكذلك المتغيرات التى قد تدفع الذهب نحو الارتفاع أو الهبوط.

سعر جرام الذهب في مصر من عيار 21 يتغير بصورة يومية بل لحظية، مع التداول على الذهب العالمي وتغير سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية، الأمر الذى يجعل الذهب في السوق المصرى دائم التغير.

توقعات أسعار الذهب تشير إلى احتمالية استمرار التذبذب الواضح للأسعار خلال الساعات القليلة القادمة، لكن في حدود حركة معقولة، ولن نشهد تغيرا كبيرا في مجريات التداول على الذهب، مع استمرار تسجيل الدولار سعر مرتفع نسبياً وهذا يؤثر على تداولات الذهب .

مؤشر حركة الذهب يتأثر بصورة مستمرة في التداولات العالمية بعدد من المتغيرات، لعل أبرزها سعر الدولار والعملات الرئيسية، وسعر النفط، وسعر الفائدة ومعدلات التغير في مؤشرات النمو والتضخم بالاقتصاديات الكبرى، إضافة الى وضع سوق العمل وتوافر الوظائف وكذلك حركة الأسهم.