أسعار الذهب في مصر اليوم السبت .. عيار 21 يستقر عند 765 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت، استقرارا ملحوظا في التعاملات، إذ بلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 765 جنيها للجرام، في حين شهد سعر الذهب عالميًا حركة تصحيح لمساره لتسجل الأونصة 1745 دولار.

أسعار الذهب في مصر

الذهب عيار 18 يسجل 655 جنيها للجرام.

الذهب عيار 24 بلغ 873 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب 6112 جنيها.

أونصة الذهب 1745 دولار.

وكانت الأسواق العالمية شهدت بعض الاضطرابات إذ هبط الدولار وعوائد السندات، وهذا أثر على جاذبية الذهب، وهنا فسر روس نورمان محلل الأسواق إن "تصحيحيا في عوائد الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، وفي الواقع في مؤشر الدولار الأميركي يقدم دفعة محدودة لأسعار الذهب، لكننا كنا هنا من قبل حول مستوى 1745 دولارا ولقي الذهب بعض المقاومة".

"وأضاف "لا يبدو أن الذهب حصل على الكثير من الزخم وراءه أو بما يكفي لدفعه. ربما نحتاج إلى مؤشر مقنع بأن تلك التصحيحات في العوائد والدولار الأميركي أكثر استدامة، ولا برهان على ذلك في الوقت الحالي". بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وتراجعت العوائد القياسية الأميركية لأجل عشر سنوات بعد أن ارتفعت لأعلى مستوى في أكثر من عام عند 1.754 % بختام تعاملات الخميس 18 مارس 2021، بينما تخلى الدولار عن مكاسب حققها في التعاملات المبكرة.

وكرر مجلس الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع تعهده بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر وتوقع نموا اقتصاديا وتضخما أعلى هذا العام، وهذا ينذر باحتمالية ارتفاع مرتقب للذهب مع فتح التداول يوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع.