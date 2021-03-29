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رئيس هيئة قناة السويس: لو حدثت هذه المشكلة فى أى دولة آخرى لأخذت وقتا أطول.. صور

الإثنين، 29 مارس 2021 09:04 م
رئيس هيئة قناة السويس: لو حدثت هذه المشكلة فى أى دولة آخرى لأخذت وقتا أطول.. صور جانب من المؤتمر الصحفى
كتب أحمد عرفة - تصوير حسن محمد

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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إننا تمكنا من تعويم السفينة الجائحة في قناة السويس خلال 6 أيام من جنوح السفينة، متابعا: كان أممنا ألا نأخذ كل هذا الوقت في حلها ولكن السفينة طولها أكبر من عرض القناة، حيث إن السفينة بحجم 223 طنا، وطولها 400 متر ، بينما وعرض القناة كان حوالى 250 متر، حيث إن طول المركب أكبر من عرض القناة .

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر صحفى، أن إذا كانت هذه المشكلة في أي دولة في العالم لأخذت وقتا أطول، ومتابعا: لأول مرة تحدث أن يتم تعويم السفينة دون أن يتم تفرغ الحمولة التي عليها.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تمت عملية إنقاذ السفينة والحمولة التي عليها وخرجت من مكان الشحط التي تتواجد فيه تعمل على الماكينات، ولا يوجد إصابات ولا ولا وفيات أو تسريب للزيوت.

 

 

مؤتمر قناة السويس (1)
 
مؤتمر قناة السويس (2)
 
مؤتمر قناة السويس (3)
 
مؤتمر قناة السويس (4)
 
مؤتمر قناة السويس (5)
 
مؤتمر قناة السويس (6)

قناة السويس

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