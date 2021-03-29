جهاز حدائق أكتوبر ينتهي من تسليم 3670 وحدة للحاجزين بمشروع سكن مصر

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد مصطفى ، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر ، أنه تم الانتهاء من تسليم 3670 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر الحاجزين ، من إجمالى 10 آلاف وحدة ، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تسلم كامل الوحدات قبل ديسمبر المقبل.

من جانبه قال المهندس أحمد حسن، معاون رئيس جهاز حدائق أكتوبر ، في تصرح خاص لـ"اليوم السابع، أنه تم الانتهاء من تسليم نحو 117 عمارة بحوالي 2808 وحدة بمنطقة خلف مدينة الإنتاج الإعلامى، بالإضافة إلى أنه تم تسليم نحو 37 عمارة بواقع 888 وحدة بمطقة الداون تاون، موضحا أن إجمالي الوحدات التي تم تسليمها للحاجزين حتى الان بلغ حوالى 3672 وحدة من إجمالي 10 الاف وحدة بالمدينة.

وأشار إلى أنه من المستهدف إنهاء تسيم كافة وحدات المشروع بمنطقة خلف مدينة الإنتاج الإعلامى في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، موضحا أن الوحدات التي يتضمنها موقع المشروع حوالى 207 عمارة بواقع 4968 وحدة ، بينما من المستهدف إنهاء تسليم كافة وحدات المشروع بمنطقة الداون تاون في 30 ديسمبر المقبل.

كان جهاز مدينة حدائق أكتوبر، قد أعلن فى وقت سابق تسليم 1128 وحدة سكنية (47 عمارة) بمشروع سكن مصر.