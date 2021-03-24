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رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتابع سير العمل بمنطقتى ابني بينك 5 و7 بالمدينة

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:05 ص
رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتابع سير العمل بمنطقتى ابني بينك 5 و7 بالمدينة رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتابع سير العمل بمنطقتي ابني بينك
كتب أحمد حسن

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تابع المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، تنفيذ الأعمال داخل قطاعي منطقة إبني بيتك 5 وابني بيتك 7، وتابع موقف أعمال اللاند سكيب بإبني بيتك 5، وأعمال تنفيذ طبقة الأسفلت بإبني بيتك 7. 
 
وشدد المهندس محمد مصطفى، على ضرورة تنفيذ الأعمال بأفضل جودة ممكنة، وضرورة تكثيف العمل للانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المقرر.
 
كما وجه رئيس الجهاز بزيادة معدلات رفع المخلفات وإزالة أي تعديات أو إشغالات، وإزالة أي أسباب لشكاوى المواطنين من النظافة، مع البدء في حصر أماكن الخدمات للاستفادة القصوى منها. 
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه حدائق اكتوبر

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