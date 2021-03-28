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سعر الريال السعودى اليوم.. يسجل 4.15 جنيه للشراء و4.20 للبيع

الأحد، 28 مارس 2021 09:36 ص
سعر الريال السعودى اليوم.. يسجل 4.15 جنيه للشراء و4.20 للبيع ريال سعودى
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28-3-2021، استقرارا ملحوظا كما هو عليه منذ الخميس الماضى أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلي عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل انخفض سعر اليورو اليوم الأحد 28-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مع أولى تعاملات البنوك المصرية، لينخفض فى البنك الأهلى لـ 18.43 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.51 جنيه  للشراء، و18.63جنيه للبيع.
 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.18  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15  جنيه للشراء.

4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08  جنيه للشراء.
 
4.24  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.12  جنيه للشراء.

4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.16  جنيه للشراء.
 
4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.11  جنيه للشراء.
 
4.21  جنيه للبيع.
 

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