تسمم دب يكشف عن شبكة لتهريب المخدرات فى جبال البرانس والتحقيق مع 12 شخصا

فاطمة شوقى

أمر قاضي المحكمة في ليريدا الإسبانية بالتحقيق مع 12 شخصا فى جرائم تهريب مخدرات وتنظيم إجرامى وغسيل أموال، وذلك خلال التحقيق فى تسمم دب معروف باسم كاتشو Cachou فى أبريل 2020 ، فى جبال البرانس.

وأشارت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إلى أن الدب كاتشو سممه شخص ما بمادة الإيثيلين جلايكول، وهو سائل مضاد لتجميد السيارات، وكان قيل أن الدب نفق بعد أن هاجمه حيوان آخر، وبعد التحقيقات تم الكشف عن أنه تم تسميمه من قبل مجموعة من تجار المخدرات.

كان دب الكاشو حيوانًا من الأنواع المحمية تسبب نفوقه في حدوث ضجة كبيرة في جبال البرانس، منذ وقوع الأحداث، قامت الشرطة فى كتالونيا والوكلاء الريفيون بالتحقيق في من يقف وراء نفوق هذا الحيوان، وخلال هذا التدخل، كانت لديهم مفاجأة جيدة، في بعض المحادثات كانوا يتحدثون عن تهريب الكوكايين في فال داران.

لهذا السبب، قرر القاضى فتح تحقيق موازٍ، لأن لديهم الكثير من الشكوك حول وجود شبكة لتهريب المخدرات في جبال البرانس، أخيرًا ، تم الوفاء بفرضية موسوس وقاموا بتفكيك شبكة تهريب المخدرات، حيث قاموا بتحويل معجون الكوكايين، المستورد من كولومبيا، إلى مخدرات جاهزة للاستهلاك.

وأوضحت الصحيفة أنه يتم التحقيق مع 12 شخصا متهم بجرائم مزعومة بإضرار الصحة العامة والتنظيم الإجرامى وغسيل الأموال، وحددت محكمة العدل العليا فى كتالونيا TSJC أن 4 منهم سيتم الافراج عنهم بكفالة قدرها 6000 يورو، وتم سحب جواز سفر 7 أشخاص من المتهمين والمثول الدورى أمام السلطة القضائية.

ووقعت خمسة اعتقالات في كاستيلو دي لا بلانا ، وسبعة أخرى بين ليدا وفييلا ، وشملت اعتقال رئيس بلدية كاساو ، الذي كان أحد الذين تم إطلاق سراحهم أخيرًا.