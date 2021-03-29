العثور على 15 قنينة أثرية بمدينة طنجة شمالي المغرب

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أعلنت وكالة تنمية أقاليم الشمال بالمغرب، العثور على 15 قنينة أثرية مدفونة بعناية في سطح أحد المباني الواقعة بالجهة الشرقية لمدينة طنجة القديمة.

ووفق بلاغ لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، فإن العثور على هذه القنينات الزجاجية "تم في إطار أشغال برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة، الذي تنجزه الوكالة بإشراف وتتبع من ولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة".

وأوضح البلاغ أن هذه المجموعة من القنينات الزجاجية كبيرة الحجم "كانت مدفونة بعناية في سطح أحد الدكاكين الواقعة على السور المحيط بدار الدباغ من الجهة الشرقية"، مبرزا أنها كانت تستعمل في حفظ ونقل بعض المواد السائلة كالزيت والعصائر والمخللات والمخمرات.

وبعد معاينتها من طرف المحافظ الجهوي للتراث "تبين أنها تنتمي إلى صنف القنينات المسماة دام جين (Dames Jeanne) المرتبط تاريخها بحكاية قديمة تعود إلى القرن 14 الميلادي، حيث تم الاحتفاظ بها كشواهد تاريخية لاستعمالها في بعض أماكن العرض المتحفي بالمدينة"،

كما أوضح المصدر ذاته أن بعض هذه القنينات "يحمل اسم مدينة برشلونة وبعضها الآخر يحمل اسم مدينة فيليلا (Vilella) الموجودة بنواحي طاراغونا، حيث ظل صنع واستعمال هذا النوع من القنينات شائعا إلى حدود منتصف القرن 20".