الداخلية الإيطالية: وصول 6413 مهاجراً منذ بداية العام الجاري

(أ ش أ)

كشفت وزارة الداخلية الإيطالية عن وصول 6413 مهاجرا إلى البلاد منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وأشارت الداخلية الإيطالية - في بيان اليوم - إلى أنه خلال ذات الفترة من العام الماضي، تم تسجيل 2794 مهاجراً وافداً، بينما في عام 2019 كانوا 506 مهاجرين فقط.

وأوضح البيان أنه وفقا لجنسيات المهاجرين الوافدين هذا العام، بناءً على ما تم الإعلان عنه وقت الوصول، كانت الأغلبية من الجنسية الإيفوارية بمجموع 1019 مهاجرا وبنسبة 16٪ من الإجمالي، تليها التونسية 979 مهاجرا بنسبة 15٪، ثم غينيا 697 مهاجرا بنسبة 11٪، ثم بنجلادش 493 مهاجرا بنسبة 8٪، والسودان 388 مهاجرا بنسبة 6٪.