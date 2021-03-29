أسوان تحتفل بيوم الشهيد.. المحافظ يضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى وتكريم أسر الشهداء

أسوان - عبد الله صلاح

وضع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يرافقه القيادات الأمنية والتنفيذية، إكليل الزهور وسط إطلاق بلونات في الهواء حاملة لصور عدد من شهداء أسوان بالقوات المسلحة والشرطة، وذلك بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والدينية والتنفيذية ، بالإضافة إلى أسر الشهداء ومصابى العمليات ، وعقب ذلك بدء تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات.

وأكد محافظ أسوان، فى كلمته خلال الفاعليات، أنه بالعزيمة والترابط سيظل الوطن كيان واحد وهو الذى يؤكد عليه دائماً رئيس الجمهورية بأننا قادرين على مواجهة التحديات بالإلتحام والوحدة بين الشعب والجيش والشرطة حيث تجسد ذلك في قدرة الدولة المصرية على إداراة الأزمات المتتالية على مدار الأيام الماضية ، بجانب تلاحم شعب مصر العظيم مع الجهود الحكومية في مواجهة هذه الأزمات.

وأشار إلى أنه مع تضحيات أعز الرجال من شهداء الواجب الوطنى نسابق الزمن على جبهة حرب أخرى بمشروعات تنموية فى جميع القطاعات تشمل إحلال وتجديد البنية التحتية ، علاوة على التطوير والتجميل ، فضلاً عن رفع مستوى الخدمات من أجل تحسين معيشة وحياة المواطنين.

وأضاف اللواء أشرف عطية، أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بإطلاق أسمائهم على المدارس والشوارع و المنشآت الهامة ، وهو الذى توازى مع إنشاء النصب التذكارى الجديد للشهداء ضمن أكبر مشروع حضارى للتطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان ، كما سيتم وضع تماثيل لعظماء مصر منهم الفريق أول عبد المنعم رياض ، والزعماء الراحلين جمال عبد الناصر ، و أنور السادات ،بالإضافة إلى أبن أسوان المشير محمد حسين طنطاوى ، مقدماً التحية لرعاية أسر الشهداء وذلك تقديراً لتضحياتهم ، والذين سيظلوا نبراساً ونموذجاً فريداً للعطاء والفداء فى سبيل رفعة وعزة وطننا المفدى مصر الغالية.

وفى نهاية الفاعليات تم تبادل الدروع و تكريم أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة ومصابى العمليات ، أعقبها تقديم أغانى وطنية وحماسية من فرقة كورال جامعة أسوان .



إطلاق صور الشهداء فى الهواء



تكريم اسر الشهداء



جانب من الفاعليات



كلمة محافظ أسوان