أسعار النفط تسجل 63.67 دولار لبرنت و 59.78 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم، 63.67 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.78 دولار للبرميل .

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس جزئيا يرفع الآمال بأن واحدا من أهم الطرق التجارية فى العالم سيتم إعادة فتحه قريبا والسماح بعبور السفن من خلاله.

ونقلت الصحيفة تصريح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس إن الهدف تحريك إيفر جيفين فى الصباح بعدما تم إبعاد مؤخرة السفينة عن الجدار الغربى للقناة، وأضاف أنه تم تعويم السفينة بنسبة 80% لأن المقدمة لا تزال عالقة جزئيا.

وأوضحت الصحيفة أن الأنباء عن حدوث إنجاز فى أزمة السفينة الجانحة قد أدت إلى تراجع فى أسعار النفط حيث انخفض خام برنت بنسبة 2%، وتراجع خام متوسط غرب تكساس بنسبة مشابهة.