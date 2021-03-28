تعرف على أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية

كتبت-مروة الغول

سجلت أسعار خام برنت الآجلة مكاسب أسبوعية طفيفة هي الأولي في ثلاث أسابيع، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت بمقدار 0.06% فقط مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخسائر الأسبوعية الثالثة لها علي التوالي منخفضة بمقدار 0.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وسجلت أسعار النفط، 64.57 دولار لخام القياس العالمي وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.97 دولار للبرميل وذلك عن التسوية يوم الجمعة .