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أسعار اللحوم اليوم الاثنين.. الكندوز يتراوح بين 120-140 جنيها

الإثنين، 29 مارس 2021 06:00 ص
أسعار اللحوم اليوم الاثنين.. الكندوز يتراوح بين 120-140 جنيها لحوم - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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مع اقتراب شهر رمضان الكريم، أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم البلدى، اليوم الاثنين 29-3 - 2021، تشهد  استقرارا فى ظل زيادة المعروض وانخفاض أسعار الماشية. 
 
وتراوحت  أسعار اللحوم، الكندوز تتراوح 120-140 جنيها، وسجل الكباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو. 
 
واستقرت أسعار عرق التربيانكو، لتتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو السجق البلدى 120-130 جنيها، و الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو. 
 
 
 
 
 
 
 

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