اليوم السابع
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تبدأ من 110 جنيها الكيلو.. تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم

الأحد، 28 مارس 2021 06:00 ص
تبدأ من 110 جنيها الكيلو.. تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم لحوم ارشيف
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم البلدى، اليوم الأحد 28-3 - 2021، استقرارا فى الأسعار، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
 
 
 
وقال حسن هلال صاحب محل جزارة، إن أسعار الكندوز تتراوح بين 120-140 جنيها، حيث يوجد كندوز احمر وكندوز خضار وكندوز مشكل، بينما سجل الكباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو. 
 
وأضاف خلال في تصريح خاص لـ"اليوم السابع، أن أسعار عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو السجق البلدى 120-130 جنيها، و الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اللحوم

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

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