اليوم السابع
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تعرف على سعر الدولار أولى أيام الأسبوع 28-3-2021

الأحد، 28 مارس 2021 10:00 ص
تعرف على سعر الدولار أولى أيام الأسبوع 28-3-2021 الدولار
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الدولار اليوم الأحد 28-3-2021، أمام الجنيه المصرى، استقرارا كما هو عليه منذ الخميس الماضى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى فسجل متوسط سعر الصرف 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وذلك وفقا لتحديث بيانات البنوك المصرية اليوم.
 
وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات أمس السبت 27-3-2021، استقرارا وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية للبنوك، وثبت سعر كل من  الدولار واليورو والدينار الكويتى، والريال السعودى، والجنيه الإسترلينى، حيث ثبت سعر اليورو عند سعر 18.47 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.68 جنيه للشراء.
 
15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.69 جنيه للشراء.
 
15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.69 جنيه للشراء.
 
15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.69 جنيه للشراء.
 
15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.69 جنيه للشراء.
 
15.79 جنيه للبيع.
 

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

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