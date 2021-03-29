أسامة ربيع: لأول مرة فى العالم يتم تعويم سفينة جانحة بدون تفريغ الحمولة

كتب محمد شرقاوى

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه لأول مرة فى العالم يتم تعويم سفينة جانحة بدون تفريغ الحمولة التى عليها، مؤكدا أن 18 ألف حاوية حمولة السفينة وعملية تفريغها كانت صعبة، بالإضافة إلى أن الرئيس وجه بتوفير كل المعدات اللازمة للسيناريوهات الثلاثة لحل الأزمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن الهيئة وجهت 5 قاطرات يوم الحادث ثم ارتفع العدد إلى 12 فى اليوم الثالث، إضافة غلى قدوم قاطرتين من هولندا وإيطاليا، مؤكدا أن عملية تعويم السفينة دون تفريغ الحملة تعد الأولى من نوعها في العالم.

وأضاف: «الرئيس السيسي وجه بتوفير كل الأدوات اللازمة لكافة السيناريوهات، وتعاقدنا على كافة احتياجات السيناريو الثالث، لكن الحمد لله لم نحتاج إليه»، مردفا «لو المركب دى كانت في أي مكان بالعالم، عملية التعويم كانت ستستغرق 3 أشهر».

وأشار إلى أن انتظار ما يقرب من 385 سفينة بقناة السويس، بمثابة أفضل رد على المشككين في قدرات القناة، لافتا إلى أن قافلة من السفن المنتظرة تحركت في السادسة مساء اليوم، على أن تعبر كافة السفن المتبقية خلال 3 أيام.

ولفت إلى أنه من المقرر عبور ما يقرب من 113 سفينة حتى غد الثلاثاء، مضيفا «كنا نشعر بالمسؤولية خلال الأزمة، واستمر العمل على مدار الأيام الستة الماضية، نجحنا في حل الأزمة بأيادي مصرية، ولدينا دروس مستفادة من الأزمة».

وأشار إلى أن قاطرتين جديدتين دشنتا من قبل في بورسعيد، شاركتا لأول مرة في عملية التعويم، لافتا إلى أن حجم الخسائر يتراوح ما بين 12 و15 مليون دولار يوميا.

وأوضح أنه من المقرر بدء عملية التفتيش للسفينة بعد وصولها إلى منطقة البحيرات.