"صحة الغربية": استمرار تلقى لقاح كورونا بالمراكز المخصصة.. صور

الغربية - محمد طارق

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالغربية، استمرار تطعيم المواطنين "لقاح كورونا" الراغبين فى الحصول عليه من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والذين سجلوا بياناتهم لدى الموقع الإلكترونى الذى خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة توفير الرعاية الصحية للشعب المصرى كافة ولكبار السن بشكل خاص وجهود الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة لمواجهة فيروس كورونا

كما شدد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا حتى بعد أخذ اللقاح، للمحافظة على الصحة العامة لجميع المواطنين لافتاً أنه تم تخصيص 7 مراكز تطعيم بالمحافظة وهم " مركز كبد المحلة، مركز طبى سعيد، مكتب صحة بسيون، مستشفى قطور المركزى، إدارة سمنود، مكتب صحة كفر الزيات، مستشفى رمد زفتي

وقالت الدكتوره امانى الحبشى مدير إدارة الامراض المعدية منذ تخصيص المراكز لتلقى اللقاح وأعطاء الجرعة الأولى من اللقاح تم تطعيم 985 حالة من إجمالى المستهدفة للحصول على اللقاح من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تكون الجرعة الثانية بعد مرور 21 يوما من الحصول على الجرعة الأولى.



تلقيح المواطنين



تلقيح كبار السن بالمراكز المخصصة



تلقيح كبار السن