محافظ دمياط تبحث آليات تنفيذ "مشروع التطوير الحضرى التشاركى"

دمياط ــ معتز الشربينى

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، اجتماعا مع المهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية والمهندس إيهاب حنفى منسق عام الصندوق والمسئول عن محافظة دمياط واللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و محمود عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، وكذا ممثلى شركات المرافق ومديرى المديريات المعنية ومديرى الادارات الهندسية، لبحث آليات تنفيذ "مشروع التطوير الحضرى التشاركى على مستوى المدينة فى مصر" بمدينتى عزبة البرج ورأس البر والمقرر العمل به على مستوى المدن المصرية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية Un Habitat .

وتناول الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية للمشروع والذى يستهدف تنفيذ استراتيجية متكاملة وشاملة للتطوير والتنمية العمرانية وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والمخطط الاستراتيجى القومى 2052 ، وقد تم اختيار مدن دمياط وكفر سعد ورأس البر وعزبة البرج لتنفيذ المشروع بهم.

وأوضحت محافظ دمياط، أنه وفقاً للاستراتيجية الخاصة بالمشروع سيتم العمل على وضع قواعد بيانات جغرافية تشمل الهيكل العمرانى والخدمات والبنية الأساسية، وكذا حصر المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة، بالإضافة لبحث كيفية وضع معايير ومؤشرات لتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة والطبيعة الخاصة ودراسة علاقتها بالمدينة ككل لاستغلال الموارد داخل المدن ودمجها، للخروج بمخطط شامل يتضمن معايير التطوير طبقا للأولويات وذلك بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية و وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والهيئة العامة للتخطيط العمراني.