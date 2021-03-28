كيف يؤثر الحزن على صحة القلب ويزيد مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة؟

نهير عبد النبى

الحزن والقلق والاكتئاب من المشاكل النفسية التى يتعرض لها الكثيرون والأهم من ذلك أن الحزن الشديد يؤثر على صحة الجسم ويزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والأمراض المزمنة، ويستعرض التقرير التالى قائمة بتأثيرات الحزن على الجسم وفقا لما ذكره موقع cruse.

الشهية والهضم



من الشائع أن تفقد شهيتك وتجد صعوبة في تناول الطعام، خاصة في الأيام الأولى بعد وفاة شخص ما، و قد تشعر أنه من المستحيل البلع وقد يكون طعم الطعام غريبًا، و يعاني بعض الناس من عكس ذلك ويجدون أنهم يأكلون أكثر من المعتاد، أو بدون تفكير، وتعتبر اضطرابات الجهاز الهضمي شائعة أيضًا، ويمكن أن تشبه الشعور بالتوتر والقلق المستمر.

وفى هذه الحالة عليك اتباع الآتى

1- في الأيام الأولى، فكر فيما يمكنك تحضيره وتناوله بسهولة واقبل المساعدة من الآخرين إذا عرضوا عليك الطعام.

2- مع مرور الوقت، قد تجد أنه من المفيد الالتزام بروتين أوقات الوجبات المنتظمة. قد يساعد تناول أجزاء أصغر.

3- حاول اتخاذ خيارات صحية، لكن كن هادئًا إذا لم تتمكن دائمًا من الالتزام بقواعدك.

4- إذا استمرت الاضطرابات الهضمية لأكثر من بضعة أسابيع، استشر طبيبك.

اضطرابات النوم



يعد اضطراب النوم أمرًا شائعًا جدًا بعد وفاة شخص ما قد تجد أن النوم مستحيل، وعقلك يعمل باستمرار، أحيانًا يخاف الناس من النوم - لأن الأحلام السيئة والكوابيس شائعة، وأحيانًا يخبرنا الناس أنهم يخشون أيضًا تلك الأحلام حيث لا يزال الشخص على قيد الحياة، ويجدون لحظة الاستيقاظ والتذكر كل يوم مؤلمة جدًا.

ما يجب أن تفعله

1- في الأيام الأولى، قد يكون من المفيد محاولة الراحة، حتى لو لم تستطع النوم إذا كنت تكافح من أجل النوم ليلًا.

2- مع مرور الوقت، يمكن أن يكون الالتزام بساعات النوم المنتظمة وروتين ما قبل النوم.

3- يمكن أن تكون التمارين مفيدة حقًا لإرهاق جسدك أو تهدئة عقلك ، سواء كان المشي في الطبيعة أو اليوجا.

الشعور بالذعر أو ضيق التنفس



غالبًا ما يشعر الناس بالقلق الشديد، وفى بعض الأحيان يمكن أن يؤدي هذا إلى الشعور بالذعر أو ضيق التنفس أو الخفقان و يمكن أن تكون نوبة الهلع الكاملة تجربة مخيفة للغاية، و يمكن أن يجعلك تشعر بالدوار أو الارتباك أو الإغماء أو حتى المرض .

ما يجب فعله

1- التمارين: وسيلة مفيدة لجسمك لتقليل التوتر.

2- يمكن أن تكون تمارين التنفس والتأمل مفيدة للغاية.

3- النظام الغذائي: يجد بعض الناس أن بعض الأطعمة والمشروبات مثل القهوة يمكن أن تزيد الأمر سوءًا.