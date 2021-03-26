4 مواقع لتلقى لقاح كورونا بكفر الشيخ تسهيلاً على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت محافظة كفر الشيخ في بيان لها بتوجيهات ورعاية اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ، بالتعاون مع وزارة الصحة عن تحديد 4 مواقع لتلقي لقاح كورونا بمدن محافظة كفر الشيخ تسهيلاً على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمواطنين الذين سيتلقون اللقاح.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، إن المواقع التي تم تحديدها ، الأول مستشفى قلين المركزي، والموقع الثاني مستشفى سيدى غازي المركزي، والموقع الثالث مستشفى دسوق العام ، والموقع الرابع المركز الطبي بالحامول.

وأضافت سلام، استقبلت المواقع الـ 4 أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ، إضافة لتلقي الفرق الطبية للقاح، وجار تسجيل أسماء المواطنين على السيستم، ليتلقوا اللقاح.