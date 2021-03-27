اليوم السابع
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سعر اليورو اليوم السبت 27-3-2021 فى مصر

السبت، 27 مارس 2021 11:46 ص
سعر اليورو اليوم السبت 27-3-2021 فى مصر اليورو
كتبت : سماح حمدى

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استقر سعر اليورو اليوم السبت 27-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات في بالبنوك المصرية نظرا لاجازتهم الرسمية، ليستقر فى البنك الأهلى عند سعر 18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، وثبت سعره أيضا فى البنك "المركزى المصرى" عند سعر 18.51 جنيه  للشراء، و18.63جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم، استقرارا وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية للبنوك، وثبت سعر كل من  الدولار واليورو والدينار الكويتى، والريال السعودى، والجنيه الاسترلينى، حيث ثبت سعر اليورو عند سعر 18.47 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.51 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.47 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.45 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.54 جنيه للشراء.
 
18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.51 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.55 جنيه للشراء.
 
18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.49 جنيه للشراء.
 
18.67 جنيه للبيع.

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