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سعر الريال السعودى اليوم.. يسجل 4.15 جنيه للشراء و4.20 للبيع

السبت، 27 مارس 2021 01:08 م
سعر الريال السعودى اليوم.. يسجل 4.15 جنيه للشراء و4.20 للبيع الريال السعودى
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الريال السعودى اليوم السبت 27-3-2021، أمام الجنيه المصرى، استقرارا فى البنك الأهلي عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم.
 
وفى سياق متصل استقر سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات في بالبنوك المصرية نظرا لاجازتهم الرسمية، ليستقر فى البنك الأهلى عند سعر 18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، وثبت سعره أيضا فى البنك "المركزى المصرى" عند سعر 18.51 جنيه للشراء، و18.63جنيه للبيع.
 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.18  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15   جنيه للشراء.
 
4.21   جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.09  جنيه للشراء.

4.24  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.12  جنيه للشراء.
 
4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.16  جنيه للشراء.

4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.11  جنيه للشراء.
 
4.21  جنيه للبيع.

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