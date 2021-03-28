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سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 28-3-2021

الأحد، 28 مارس 2021 10:32 ص
سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 28-3-2021 دينار كويتى
كتبت : سماح حمدى

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تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 28-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 49.04 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع، مقابل 49.09 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار نهاية تعاملات الخميس الماضى بالبنوك المصرية.
 
وفى سياق متصل شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 28-3-2021، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والانخفاض أمام الجنيه المصرى، وذلك مع أولى تعاملات الأسبوع، مسجلا فى البنك الأهلى ثباتا عند سعر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، فى حين انخفض في بنك "مصرف أبو ظبى الإسلامى" بمقدار قرش واحد ليسجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى وكان بـ 4.27 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.84  جنيه للشراء.
 
52.31  جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.04  جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.09 جنيه.
 
52.23 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.19 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.04  جنيه للشراء.
 
52.21  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.92  جنيه للشراء.
 
52.25  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.04  جنيه للشراء.
 
52.25  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.19  جنيه للشراء.
 
52.26  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.67  جنيه للشراء.
 
52.16  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

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