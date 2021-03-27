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تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت

السبت، 27 مارس 2021 03:04 م
تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت درهم اماراتى
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم السبت 27-3-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصريه خلال عطله البنوك الرسمية، مسجلا فى البنك الأهلى سعر ثباتا ليسجل 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل شهد سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ثباتا فى البنك الأهلى المصرى عند 49.09 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية للبنوك.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.27 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.26 جنيه للشراء.
 
4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.25 جنيه للشراء.
 
4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.27 جنيه للشراء.
 
4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى اليوم

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اسعار الدرهم الاماراتى

اخبار الاقتصاد

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