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سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021

السبت، 27 مارس 2021 03:37 م
سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 دينار كويتى
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ثباتا فى البنك الأهلى المصرى عند 49.09 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية للبنوك.
 
وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم السبت 27-3-2021، أمام الجنيه المصرى، استقرارا فى البنك الأهلي عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.84  جنيه للشراء.
 
52.31  جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.09  جنيه للشراء.
 
52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.09  جنيه للشراء.
 
52.20  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.94  جنيه للشراء.
 
52.25  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.12  جنيه للشراء.
 
52.32  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.19  جنيه للشراء.
 
52.26  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.73  جنيه للشراء.
 
52.29  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

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