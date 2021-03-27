اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم الطن يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه

السبت، 27 مارس 2021 02:26 م
سعر الحديد اليوم الطن يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار مواد البناء بالسوق اليوم السبت 27-3-2021  وفقا لما اعلنته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية خامات البناء الرئيسية من حديد وأسمنت . 
 
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، "أسعارحديد التسليح الطن ليتراوح بين 13500 – 13650 جنيها، موضحا أن  السعر للمستهلك  يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه للطن . 
 
وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 700-830 جنيها للطن وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، أسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن، و الرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة. 
 
 
 
 

اسعار الحديد

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