رئيس "العليا للانتخابات الليبية" يبحث مع سفير إيطاليا مستجدات العملية الانتخابية

أ ش أ

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح اليوم الأحد، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، مستجدات العملية الانتخابية، واستعدادات المفوضية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وأبدى بوتشينو - وفقا لبوابة أفريقيا الليبية - استعداد بلاده لدعم هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

كما تم استعراض مراسم توقيع اتفاقية مشروع (PEPOL) التي تم توقيعها بمقر المفوضية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي مثله جيراردو نوتو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PEPOL).