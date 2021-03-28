اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 12:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس "العليا للانتخابات الليبية" يبحث مع سفير إيطاليا مستجدات العملية الانتخابية

الأحد، 28 مارس 2021 10:50 م
رئيس "العليا للانتخابات الليبية" يبحث مع سفير إيطاليا مستجدات العملية الانتخابية رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح اليوم الأحد، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، مستجدات العملية الانتخابية، واستعدادات المفوضية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021.
وأبدى بوتشينو - وفقا لبوابة أفريقيا الليبية - استعداد بلاده لدعم هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.
كما تم استعراض مراسم توقيع اتفاقية مشروع (PEPOL) التي تم توقيعها بمقر المفوضية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي مثله جيراردو نوتو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PEPOL).

ليبيا

عماد السايح

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية

إيطاليا

ليبيا وإيطاليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة