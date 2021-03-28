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تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

الأحد، 28 مارس 2021 09:53 ص
تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد دواجن
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 28-3-2021 فى الأسواق، حسبما أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
وقال حسن السوهاجي صاحب محل دواجن إن السوق مستقر وحتى الآن لم تشهد حركة البيع أى تأثر لاقتراب شهر رمضان وزيادة السحب على الدواجن ، حيث يتراوح سعر كيلو للدواجن البيضاء  بين  26-30 بحسب المنطقة. 
 
وأشار السوهاجي في تصريحات خاصة لـ"اليوم إلى أن أسعار الدواجن البلدى تترواح للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو،  سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو". 
 
كما سجلت أسعار البيض استقرارا أيضا، حيث إن سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح بين 39-42 جنيها للكرتونة للمستهلك، والبيض البلدى يتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها للمستهلك وذلك بحسب المنطقة.

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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