تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

كتب أحمد حمادة

وقال حسن السوهاجي صاحب محل دواجن إن السوق مستقر وحتى الآن لم تشهد حركة البيع أى تأثر لاقتراب شهر رمضان وزيادة السحب على الدواجن ، حيث يتراوح سعر كيلو للدواجن البيضاء بين 26-30 بحسب المنطقة.

وأشار السوهاجي في تصريحات خاصة لـ"اليوم إلى أن أسعار الدواجن البلدى تترواح للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو".

كما سجلت أسعار البيض استقرارا أيضا، حيث إن سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح بين 39-42 جنيها للكرتونة للمستهلك، والبيض البلدى يتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها للمستهلك وذلك بحسب المنطقة.