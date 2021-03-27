أسعار الدواجن اليوم السبت.. تتراوح بين 26-30 جنيها للكيلو

كتب ـ أحمد حمادة

مع بداية الأسبوع، شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 27-3-2021 استقرارا فى ظل زيادة المعروض، وأكد على ذلك الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال إبراهيم مصطفى صاحب محل دواجن، إن سعر كيلو للدواجن البيضاء يتراوح بين 26-30 بحسب المنطقة، وأسعار الدواجن البلدى تترواح للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها للكيلو.

وأضاف، أن سعر كرتونة البيض الأبيض تتراوح بين 39-42 جنيها للمستهلك، والبيض البلدى يتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها للمستهلك وذلك بحسب المنطقة.