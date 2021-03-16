أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 25-28 جنيها وانخفاض كرتونة البيض لـ37 جنيها

كتب أحمد حمادة

أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض يعد إنجازا تاريخيا في القطاع نظرا لأن الدواجن تعد واحدة من السلع الرئيسية على مائدة الطعام المصرية، ولذلك شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 16-3-2021 استقرارا فى السوق المحلى.

وقال محمود السوهاجي صاحب محل دواجن إَن المعروض في السوق حاليا كميات كبيرة تلبي احتياجات المستهلك، مشيرا إلى أن السعر يعد مناسبا خلال الفترة الحالية، وأوضح أن سعر المستهلك يتراوح بين 25-28 جنيها للكيلو ويتراوح سعر الدواجن البلدى للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها للكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض فقال السوهاجي في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن سعر الكرتونة للمستهلك حاليا يتراوح بين 37-40 جنيها بينما سعر البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها وذلك بحسب المنطقة.