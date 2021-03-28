براءة الفنانة رانيا يوسف من تهمة الفعل الفاضح وازدراء الأديان

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، ببراءة الفنانة رانيا يوسف، من تهمة ارتكاب جريمة الفعل العلنى الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة فى قضية جديدة .

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل ، قضت سابقا ، ببراءة الفنانة رانيا يوسف من تهمة الفعل الفاضح فى قضية كانت مقامة ضدها .

وكان محامى قدم بلاغا ضد رانيا يوسف، وأقام ضدها دعوى اتهمها فيها بأنها فى أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت رانيا يوسف فى حوار مع المذيع نزار الفارس، مقدم برنامج مع الفارس والذى أذيع على إحدى الفضائيات، وتحدثت عن بروز مؤخرتها. وكانت النجمة رانيا يوسف أصدرت بياناً صحفياً حول لقائها مع قناة الرشيد العراقية التى حلت ضيفة عليها الشهر الماضى وأثارت جدلاً واسعاً، بسبب تصريحاتها عن مؤخرتها والحجاب والدين، وهو ما جعل بعض المحامين يرفعون دعاوى قضائية ضدها بتهمة ازدراء الأديان.