الكهرباء: 3.5 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بالإسماعيلية خلال 7 سنوات

كتبت ــ رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم، أنه فى نطاق قطاع الإسماعيلية الذى يضم كل من الإسماعيلية والشيخ زايد والقنطرة والمناطق المحيطة بها والتى تتضمن حوالى 41 مركزا وقرية يبلغ عدد المشتركين حوالى (585 ألفا"، فقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى فبراير 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 3,5 مليار جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات على النحو التالى :

6 موزعات جهد متوسط

650 محولات وأكشاك قدرات مختلفة .

70 سكينة هوائية جهد متوسط.

50 وحدة ربط حلقى جهد متوسط .

2020 عمود هوائى جهد متوسط .

250 كم خطوط هوائية جهد متوسط .

400 كم كابلات أرضية جهد متوسط .

1300 عمود جهد منخفض .

4000 كم خطوط هوائية جهد منخفض .

120 كم كابلات أرضية جهد منخفض .

260 صندوق توزيع جهد منخفض .

وأكد شاكر على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، موكدا على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادى تكرارها فى المستقبل، مؤكداً على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء، كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

كما أكد وزير الكهرباء، على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.