القبض على المتهم بالنصب على المواطنين بزعم توفير تأشيرات عمرة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (عدد من المواطنين - مقيمين بسوهاج) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل توفير تأشيرة لهم لأداء فريضة العمرة ، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص بالمعاش - مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً على المواطنين راغبى أداء فريضة الحج والعمرة بزعم توفير تأشيرات لهم وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بزعم إحضار تأشيرات دخول لهم ، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه ، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة.

وفي سياق متصل، كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تسفيره لإحدى الدول للعمل بها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إحتيالى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم ، زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكى بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه ، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة.