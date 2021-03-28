التأمينات تستعد لصرف معاشات أبريل اعتبارا من الخميس المقبل

كتب مدحت وهبة

تستعد الهيئة العامة للتأمينات لصرف معاشات أبريل اعتبارا من يوم الخميس المقبل لعدد يقرب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر صرف المعاشات وفق جداول منظمة منعا للتكدس.

على جانب آخر تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر مارس الجاري، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المقررة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة



وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل أي معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون .‎

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وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش و مستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت " ميزة" مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر

وجدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد شروط طلب المؤمن عليه تعديل دخل مدة اشتراكه الفعلية إلى دخل اشتراكه في تاريخ طلب التعديل أو إلى أى دخل أعلى ، ووفقا للمادة 118 من القانون، يجوز للمؤمن عليه من فئات أصحاب الأعمال أو من فى حكمهم، والعاملين المصريين في الخارج، طلب تعديل دخل مدد اشتراكه الفعلية منذ بدء اشتراكه في النظام إلى دخل اشتراكه في تاريخ طلب التعديل أو إلى أي دخل أعلى، كما يجوز له تعديل بعض فئات اشتراكه والتي تبدأ بالتتابع من أولى المدد إلى فئة أعلى.