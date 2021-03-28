البرازيل تعلن عن تصنيع أول لقاح فى البلاد باسم "بوتانفاك" واستخدامه فى يوليو

فاطمة شوقى

يعمل معهد بوتانتان البرازيلى على إنتاج لقاح محلى أطلق عليه لقاح بوتانفاك، وسيتم اختباره على البشر قريبا، وذلك بجانب تعبئة وتطوير إنتاج لقاح كورونافاك من المختبر الصينى سينوفاك والذى يستخدم فى 90% من التطعيم فى البرازيل.

وأعلن جواو دوريا، حاكم ساو باولو، عن اللقاح المحلى الجديد، والذى تم تعميده باسم بوتانفاك، وقال إنه من المتوقع أن يبدأ استخدامه وبدء التطعيم به فى يوليو المقبل بعد ان يتم اختباره على البشر.

وتراهن الدول على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا والقدرة على وقف وباء كورونا الذي أصاب العالم، بعد عام من الإعلان عن جائحة ، توفي خلاله 2770134 شخصًا بسبب هذا الفيروس.

وأعلنت البرازيل مؤخرًا ، وهي إحدى الدول الأكثر تضررًا من فيروس كورونا، أنها ابتكرت أول لقاح لها ضد الفيروس، حسبما قالت صحيفة "الاسبيكتادور" المكسيكية.

وأعلن دوريا فى مؤتمر صحفى عن اللقاح المحلى الجديد المعتمد باسم بوتانفاك، أنه من المتوقع ان يبدأ استخدامه فى يوليو المقبل، وقال "اعلان تاريخى للعالم، بوتانفاك، اللقاح الوطنى 100% وينتج معهد بوتانتان بالفعل فى البرازيل لقاح كورونا فاك من المختبر الصينى سينوفاك.

من جانبه ، أكد الرئيس جايير بولسونارو في فترة ما بعد الظهر أنه يتم تطوير لقاحين ضد كوفيد -19 بالتوازي ، على الرغم من أن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن يتم استخدامهما. وفقًا للرئيس ، فإن اللقاح الذي طورته جامعة برازيلية قد قدم بالفعل إذنًا لإجراء الاختبارات. تنتج البرازيل أيضًا لقاح استرازينكا اكسفورد AztraZeneca-Oxford من معهد فيوكروز FioCruz المرتبط بالحكومة الفيدرالية.

على الرغم من أن تطوير لقاح ضد الفيروس يعد خبرًا جيدًا في البرازيل ، إلا أن الفيروس في هذا البلد لا يعطي هدنة، وسجلت الجمعة الماضية رقما قياسيا جديدا للوفيات اليومية مع 3650 حالة وفاة. وفقًا لبيانات وزارة الصحة ، أصاب 12.4 مليون شخص في البرازيل وتسبب في 307112 حالة وفاة.

وتم تطعيم 8.7٪ فقط من البرازيليين بالجرعة الأولى و 2.8٪ بالجرعة الثانية ، في عملية تأخرت وتركز في الوقت الحالي على كبار السن والعاملين الصحيين.