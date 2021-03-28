احذر 6 أطعمة ضارة داخل ثلاجتك.. اللحوم المصنعة والمايونيز أبرزهم

ندى سليم

تمثل العديد من الأطعمة داخل ثلاجتك خطرا كبيرا على صحتك على المدى البعيد، فقد تحتوى الثلاجة بعض الأكلات والمنتجات الغذائية التي تلحق بجسمك الكثر من الأمراض المختلفة، بالإضافة الى إنها تعطيك سعرات حرارية ودهون وسكريات ضارة بالجسم دون أن تدرك ذلك.



مخاطر المايونيز على الصحة العامة

وطبقا لتقرير نشر في موقع Medicine، فهناك بعض الأطعمة التي يجب تجنب تناولها لخطورتها على الصحة العامة وهى:



1.المايونيز:



يحتوى المايونيز على سعرات حرارية هائلة بالإضافة الى الدهون الضارة، ويحتوى أيضا على كمية هائلة من البهارات والنكهات مثل الخردل أو صلصة الباربيكيو أو الصلصة أو صلصة الفلفل الحار أو صلصة التاكو، التي تؤثر على صحتك وتزيد من وزنك وبالتالي تعرضك للعديد من الأمراض.

2. المشروبات السكرية:



والتي تتمثل في المشروبات الغازية ومشروبات الفاكهة ومشروبات الطاقة والرياضة، والتي تحتوى على كميات من السعرات الحرارية والنكهات التي تعرضك للسمنة وأمراض القلب .

3. اللحوم الباردة:



التي تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم ، ويمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الدهون ، وبعضها يحتوي على مواد حافظة مثل النترات، والتي تؤدى الى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، وهو سبب رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

4. اللحوم المصنعة:



وهى تشمل اللحوم التي يتم حفظها بالتدخين أو المعالجة أو التمليح مع إضافة مواد حافظة كيميائية، والتي تعمل على زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، كما انها من العوامل المسببة للسرطان في الجسم.





5. منتجات الألبان عالية الدهون:



والتي تحتوى على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول، بالإضافة الى أنها عالية السعرات الحرارية، والتي تؤدى الى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

6. الايس كريم:



لأنه يحتوى على كمية كبيرة من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية، حيث يضم نصف الكوب من الايس كريم على 260 سعرة حرارية و14 جراما من الدهون الضارة التي تعرضك للسمنة وأمراض القلب.