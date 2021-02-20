أضرار المشروبات الغازية.. تؤثر على القلب وتزيد خطر الإصابة بالسرطان

كتبت مروة هريدى

إذا كان التدخين ضارًا بصحتنا من نواحٍ عديدة، فإن المشروبات الغازية لها نفس الأضرار تقريبًا فهى أحد أسباب زيادة حالات الإصابة بمرض السكرى والقلب والأوعية الدموية حول العالم، فلا يوفر تناول المشروبات الغازية سوى سعرات حرارية فارغة تضر بصحة الجسم.

وفقًا لتقرير موقع " onlymyhealth" فإن كل 600 مل من الكوكاكولا يحتوى على 16 ملعقة صغيرة من السكر، وكل 600 مل من المشروبات الرياضية تتضمن 11 ملعقة من السكر، ويحتوى 500 مل من الشاى المثلج على 7 ملاعق صغيرة سكر، ومن هنا يمكنك أن تتخيل مقدار الزيادة فى وزنك عند استهلاك هذه المشروبات، خاصة أن السكريات المستخدمة فى تحلية تلك المشروبات والحلوى أيضًا والكعك والبسكويت وغيرها من شراب الذرة عالى الفركتوز الذى ليس له أى فائدة صحية.

فيما يلى.. أضرار المشروبات الغازية على الصحة:

1- اضطرابات بالتمثيل الغذائى

تعد المشروبات الغازية من العوامل الرئيسية المساهمة فى الإصابة بالكبد الدهنى والسكرى وعدم توازن عمل الغدة الدرقية، حيث تتخزن تلك السكريات فى الكبد على شكل جليكوجين ودهون، ما يترتب عليه زيادة الوزن.

2- زيادة الكولسترول والتأثير على صحة القلب

استهلاك السكر الزائد يمكن أن يضر بصحة القلب أيضًا لأنه يقاوم الأنسولين فى الجسم ويعوق استخدامه بكفاءة، ثم يقوم الكبد بدوره بتحويل الأنسولين غير المستخدم إلى كوليسترول لترتفع نسبته فى الدم.

3- مخاطر الإصابة بالسرطان

لا يمكن أن تكون المواد الحافظة والألوان والنكهات المستخدمة فى المشروبات الغازية المخزنة فى زجاجات بلاستيكية غير صحية بالنسبة لك، حيث إن السعرات الحرارية غير المرغوب فيها تتراكم فى الجسم ما يترتب عليها زيادة الوزن أو السمنة التى تعتبر عاملًا أساسيًا فى الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل الثدى والبنكرياس والجهاز الهضمى والرئة والقولون.

4- السمنة

تشير الأبحاث إلى أن زيادة تناول المشروبات الغازية يُحفز هرمون الجوع مما يدفعنا لتناول المزيد من الأطعمة التى تتركز فى شكل دهون، ما يترتب عليه إصابة بعض الأشخاص بداء السمنة الذى يكون عاملًا فعالًا للإصابة بالعديد من الأمراض.

5- الإصابة بالنقرس

تؤدى الصودا التى تحتوى عليها المشروبات الغازية إلى ارتفاع حمض البوليك الذى يسبب الإصابة بالنقرس الأكثر شيوعًا بين الرجال والتهاب المفاصل.