تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 2021ـ 3 ـ 27

وحقق صافي الصادرات المصرية إلى أهم دول شرق أوروبا، ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وخاصة الصادرات المصرية إلى دولة اليونان، وفق بيانات حكومية، وبلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى دول شرق أوروبا نحو 404 ملايين و602 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 358 مليونا و195 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت 46 مليونا و407 آلاف دولار.