أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 28-3-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، ب البورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 28-3-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.375 مليار جنيه.

إيقاف تداول 44 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 44 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ريكاب للاستثمارات المالية، اودن للاستثمارات المالية، العربية للصناعات الهندسية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، غاز مصر، أصول للوساطة في الأوراق المالية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، العالمية للاستثمار والتنمية، شركة النصر للأعمال المدنية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العبوات الطبية، التوفيق للتأجير التمويلي، اسيك للتعدين-اسكوم، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة لصناعة الورق- راكتا. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 44 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ريكاب للاستثمارات المالية، اودن للاستثمارات المالية، العربية للصناعات الهندسية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، غاز مصر، أصول للوساطة في الأوراق المالية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، العالمية للاستثمار والتنمية، شركة النصر للأعمال المدنية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العبوات الطبية، التوفيق للتأجير التمويلي، اسيك للتعدين-اسكوم، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة لصناعة الورق- راكتا.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الاستثمار العقاري العربي-اليكو، مجموعة عامر القابضة، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، مصر بني سويف للأسمنت، سماد مصر (ايجيفرت)، شارم دريمز للاستثمار السياحي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ليسيكو مصر، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الدولية للمحاصيل الزراعية، اميرالد للاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 3.7 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.375 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.375 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 407.5 مليون ورقة مالية بقيمة 684.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.1 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.53%، والعرب على 7.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 34.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 20.9 مليون جنيه، 268.3 ألف جنيه، 9.3 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 1990 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13172 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 4167 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1906 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 2856 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1303 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 21 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 27.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.70%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 7.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.51%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 13.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.49%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 9.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.19%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 7.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.18%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 9.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.55%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 100.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.94%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 16.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.90%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 22.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.37%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.944 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.31%.