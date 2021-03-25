اليوم السابع
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.57% بجلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 25 مارس 2021 02:50 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.57% بجلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.57%، ليغلق عند مستوى 10870 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 13149 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 4203 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1842 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2788 نقطة.
 
 

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