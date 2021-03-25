أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 25-3-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، و أسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 25-3-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.648 مليار جنيه.

إيقاف تداول 54 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 54 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ ارابيا انفستمنتس هولدنج، العربية لحليج الأقطان، مجموعة عامر القابضة، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بلتون المالية القابضة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العبوات الطبية، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، رمكو لإنشاء القرى السياحية، دايس للملابس الجاهزة، اميرالد للاستثمار العقاري، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العامة لمنتجات الخزف والصيني، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الدولية للمحاصيل الزراعية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 54 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ ارابيا انفستمنتس هولدنج، العربية لحليج الأقطان، مجموعة عامر القابضة، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بلتون المالية القابضة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العبوات الطبية، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، رمكو لإنشاء القرى السياحية، دايس للملابس الجاهزة، اميرالد للاستثمار العقاري، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العامة لمنتجات الخزف والصيني، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الدولية للمحاصيل الزراعية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية للمحابس، راية القابضة للاستثمارات المالية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أصول للوساطة في الأوراق المالية، ريكاب للاستثمارات المالية، المصرية للدواجن، العربية للأسمنت، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، ليسيكو مصر، المنصورة للدواجن، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، برايم القابضة للاستثمارات المالية، سماد مصر (ايجيفرت)، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العبور للاستثمار العقاري، القاهرة للإسكان والتعمير، دلتا للطباعة والتغليف.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الأهلي للتنمية والاستثمار، الشرقية-ايسترن كومباني، شارم دريمز للاستثمار السياحي، غاز مصر، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، مصر للفنادق، شركة النصر للأعمال المدنية، العربية للصناعات الهندسية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، مصر بني سويف للأسمنت، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، الخليجلية الكندية للاستثمار العقاري العربي.



البورصة تربح 5.9 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.648 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.648 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 439.3 مليون ورقة مالية بقيمة 818.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.7 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.47%، والعرب على 7.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.10%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 32 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، 573.6 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 31.6 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.57%، ليغلق عند مستوى 10870 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 13149 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 4203 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1842 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2788 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1307 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 38.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.15%.

- الشرقية-ايسترن كومباني بسعر إغلاق 12.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.73%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 4.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.46%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد بسعر إغلاق 68.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.84%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.165 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.39%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 0.742 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.40%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 1.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 8.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.72%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 76.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.91%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.976 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.33%.