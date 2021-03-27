وكيل صحة الدقهلية يشهد تلقى الأطقم الطبية والمواطنين لقاح كورونا.. صور

الدقهليه - شريف الديب

شهد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فعاليات تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية والمواطنين المستحقين من كبار السن، والأكثر عرضة للإصابة من مرضى الأمراض المزمنة، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى زراعة الكلى والكبد، ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب، والقساطر المخية، وذلك بمستشفى شربين المركزى ومستشفى بلقاس المركزى .

وشهد مكى تطعيم عدد من الأطقم الطبية والمواطنين، وشهد مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي، حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

كما أشار مكى إلى أن التطعيم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع بكل أيام الأسبوع، حتى فى أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

الجدير بالذكر أنه سوف يتم تطعيم المواطن الذى سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقى رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط .

أما بالنسبة لغير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن 15335 للمساعدة فى التسجيل.

ودعى مكى جميع الاطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكترونى لتسجيل اللقاح.

الجدير بالذكر أنه تم اختيار 6 مراكز جديدة للمواطنين الراغبين بتطعيم فيروس كورونا بالمدن الاتيه (طلخا، المنزله، دكرنس، السنبلاوين، بلقاس، ميت غمر،) بالاضافه إلى مركز اللقاح بالمستشفى الدولي.

جاء ذلك فى إطار اهتمام القيادة بالإطقم الطبيه وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة ، والتوسع فى أماكن تلقى اللقاح بالمحافظات الأعلى فى نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقى اللقاح.



أحد المواطنين يتلقى لقاح فيروس كورنا



تطعيم الاطقم الطبية بالدقهلية



تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا