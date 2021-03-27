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مباحث القاهرة تستمع لأقوال شهود العيان بعد انهيار عقار بجسر السويس

السبت، 27 مارس 2021 06:02 ص
مباحث القاهرة تستمع لأقوال شهود العيان بعد انهيار عقار بجسر السويس انهيار عقار جسر السويس
كتب عبد الرحمن سيد

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يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لشهود العيان؛ لكشف ملابسات واقعة انهيار عقار مكون من 10 طوابق بشارع تقسيم عمر بن الخطاب بمنطقة جسر السويس، فيما تتمركز الأجهزة الأمنية والمعنية بمحافظة القاهرة بمحيط المنزل المنهار للقيام بعمليات رفع ركام العقار.

 وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب، بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حى السلام 1).

وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لموقع الحادث، وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.

 


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